Тяжелые бои в Донбассе: Украинцы пытаются окружить город в ДНР

08.05.2019, Донецк, Михаил Рябов

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков сообщил о тяжелых боях в Донбассе: украинская армия, ранее захватившая «серую зону», пытается окружить город Докучаевск.

«Второй день идут ожесточенные артиллерийские бои в районе Докучаевска. Подразделения ДНР несут чувствительные потери. По имеющейся информации, противник пытается при помощи комбинации массированных артиллерийских обстрелов и продвижения по «нейтралке» («серой зоны» уже нет – ВСУ ее «скушало» за прошлый год в этом районе полностью) – выдавить защитников республики с занимаемых позиций и охватить Докучаевск, максимально перерезав ему коммуникации с востока и с севера», – пишет Стрелков в своем блоге.

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Он поясняет, что украинская сторона начала применять артиллерию крупного калибра. По данным Стрелкова, ситуация осложняется тем, что в данном районе у ДНР недостаточно пехоты для защиты позиций, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Такого рода попытки делались ВСУ и в прошлом году с разной степенью успешности. Но сейчас без всякого стеснения применяется самая тяжелая полевая артиллерия – 152-мм гаубицы», – сообщил экс-глава минобороны ДНР.