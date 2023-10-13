Тяжелые бои за Авдеевку. Ключевая высота переходит из рук в руки

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Продолжаются ожесточенные бои вокруг Авдеевки, окружить которую пытаются ВС РФ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщают источники, отслеживающие ситуацию на фронтах СВО.

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Так, военный обозреватель Владислав Шурыгин признает, что быстрого окружения не получилось.

«Если северное крыло мощно двинуло вперёд и к исходу суток заняло стратегически важную высоту – террикон у коксохима, то юг упёрся в украинскую оборону, начал действовать шаблонно, нести потери и в итоге, с задачей не справился. Командование ВСУ почти сразу оценило масштаб угрозы и начало перебрасывать сюда людские резервы и артиллерию, использовав даже дорогостоящие «Хаймарсы» для ударов по нашей наступающей пехоте и стабилизировало к утру ситуацию. К сегодняшнему утру операция приняла, уже привычный на этой войне, характер «сражения за избушку лесника» – тяжёлых боёв за каждый опорный пункт. В роли «избушки лесника» выступают Бердычи, Степовое и Опытное», – пишет эксперт в своем тг-канале.

По его словам. Сейчас идет непрерывный обмен артиллерийскими ударами.

«Имея существенное превосходство в количестве артиллерии, тем не менее, в контрбатарейной борьбе мы по-прежнему не можем эффективно подавлять дальнобойные украинские САУ, которые непрерывно меняют свои позиции, нанося свои удары с расстояний, куда наша артиллерия практически не достаёт, накрывая наши атакующие порядки и прижимая пехоту к земле. Работа «Ланцетов», хотя и эффективна, но скорость их реагирования не позволяет оперативно «затыкать» украинскую артиллерию. «Ланцеты», скорее «охотники», чем «ответка». Когда, наконец, фронт увидит системы, способные эффективно и оперативно вести борьбу с украинской артиллерией, остаётся только гадать. В ближайшие сутки можно ожидать мощные контратаки ВСУ, которые попробуют отбить утраченные позиции», – прогнозирует Шурыгин.

По его словам, возврат к наступательной тактике после почти года обороны даётся войскам непросто.

«Части «вросли» в траншеи, в окопную войну и атакуют пока не очень уверенно. Проблема хорошо известная ещё со времён Первой мировой войны. И это лишний раз подтверждает необходимость формирования специальных штурмовых частей «заточенных» на наступательной тактике, которые способны решительно идти вперёд и прорывать оборону противника. Те же части, которые год простояли в обороне, необходимо «раскачивать» и приучать к атакующим действиям, отводя на обучение в тыл и тренируя их правильно и эффективно атаковать противника… Очевидно, что такие локальные наступательные операции являются «пробой сил» наших группировок перед серьёзным наступлением. Но переходить в него можно лишь тогда, когда армия полностью будет готова к таким задачам. Пока опыт штурма Авдеевки не позволяет считать нас готовыми к такой работе», – считает Шурыгин.

А тг-канал «Тринадцатый» информирует:

«По состоянию на 8 утра наших с Авдеевского террикона выбили, сейчас там противник. Идут тяжёлые бои».

Авторитетный военный паблик «Белорусский силовик» отмечает, что вся информация по Авдеевке приходит с опозданием либо не доходит вообще, что объясняется информационной тишиной, на которую сделало ставку МО РФ.

«На самом деле верное решение. Из последних данных что известно по террикону, так это то, что он уже несколько раз переходил под контроль противника и снова освобождался. Все, чем мы можем помочь, так это поддержать парней, тяжело там», – пишет «Белорусский силовик».

В свою очередь советник главы ДНР Ян Гагин рассказал ТАСС, что ВСУ для усиления группировки в Авдеевке перебросили резервные силы с артемовского направления.

«Поступок опрометчивый и почти бесполезный. Перетаскивание резервов с направления на направление не приведет к победам, а лишь породит новые потери личного состава», – утверждает Гагин.

Военный обозреватель Борис Рожин признает, что операция идет непросто и по пунктам ответил на вопрос, почему так скупо освещается ситуация по Авдеевке.

«1. Это первая за долгое время операция, где командование ВС РФ постаралось создать информационный колпак при проведении данной операции, минимизируя выход информации в открытый доступ (тут уж как получается). 2. Наступление идет. Что-то уже получилось, что-то нет. По истерикам противника и задействованию боеприпасов по Авдеевке видно, что ему очень тяжело. 3. Крики про окружение Авдеевки сейчас преждевременны. Наши штурмовики медленно и кроваво делают свою работу, прогрызая оборону на ключевых участках. 4. Хайповать на инсайдах по Авдеевке сейчас не вижу причин. Тем более военные ясно дают понять, что хотели бы работать без медийной шумихи. Работа идет, работа делается. На происходящее на текущий момент смотрю с осторожным оптимизмом. 5. В конечном итоге, напоминаю совет Пригожина «Вот мы сейчас сделаем свою работу и сразу вам все сообщим». А бежать впереди паровоза, дело такое. 6. Чем сейчас можно помочь, так это сбором грузов дронов и спецсредств на авдеевских штурмовиков. Расход очень большой», – резюмирует Рожин.

При этом украинское командование отрицает, что ВС РФ достигли успехов на Авдеевском направлении. Но вот поддерживающий Украину американский Институт изучения войны (ISW) считает несколько иначе.

«Российские силы захватили 4,52 квадратных километра территории с разных направлений вокруг Авдеевки за последние три дня и вражеские войска находятся на расстоянии 3,32 км от дороги – украинской линии связи», – отмечается в свежем отчете Института.