У Авакова объявили Украину страной-банкротом

11.04.2019, Киев, Максим Карпенко

Украина – это страна банкрот, которая перед первым туром президентских выборов едва не объявила технический дефолт из-за долгов по еврооблигациям.

Об этом в эфире интернет-канала “Хвиля” заявил близкий к главе МВД Арсену Авакову депутат Верховной рады Антон Геращенко, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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По словам парламентария, в этом году более 40% бюджета страны должны быть направлены на погашение долгов.

“Номер один вопрос для будущего президента должен быть и для будущей коалиции Верховной рады – это экономика. Мы же страна-банкрот. Пенсионный фонд – дефицит 170 миллиардов гривен. В этом году 41% бюджета страны – это выплата долгов… Так живет страна и дальше, дальше загоняется в долги через пирамиду облигаций внутреннего государственного займа, по которым даются 17% доходов”, – сказал политик.

“Три недели назад в Украине должен был состояться технический дефолт. Об этом мало писали. Государственное предприятие “Укрзализныця” должно было выплатить евробонды – 150 или 170 миллионов евро. У них не было денег. Фактически страна стояла на волоске объявления технического дефолта. В итоге, в последние дни искали по всем сусекам, скребли, чтобы собрать эти 150 или 170 миллионов евро, чтобы выплатить по евробондам. Ну это же смешно”, – заявил Геращенко.