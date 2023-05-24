«У любой ядерной бомбы есть и обратный эффект»: Пригожин о возможном применении РФ ядерного оружия

Иван Добровольский.  
24.05.2023 21:12
  (Мск) , Москва
Просмотров: 501
 
Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, ЯО


Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сравнил перспективу ядерного конфликта с Украиной с ссорой с соседом, который словесно тебя оскорбил, а ты в ответ ударил его топором по голове.

«Вот ядерная бомба — это топор. Не надо за соседом бегать с топором. Надо честно — либо ему ******* вставить, либо сознаться, что он тебе вставил. Надо на поле боя доказывать свою правоту, а не бегать с топором, с ядерной бомбой», — сказал глава ЧВК.

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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сравнил перспективу ядерного конфликта с Украиной с ссорой с...

Помимо прочего, у любой ядерной бомбы существует обратный эффект, объяснил предприниматель.


«Поэтому вообще, честно говоря, я всегда за «ядрену бомбу», но ее тогда применять надо было раньше, пока не раскусили о том, что мы ходим все время в носу ковыряемся, — резюмировал руководитель «оркестра».

Ранее Евгений Пригожин дал интервью политическому консультанту Константину Долгову, рассказав подробно о боях ЧВК «Вагнгер» за Артемовск.

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