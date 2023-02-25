У Москвы не оказалось в Кишиневе своих людей

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24 февраля Киев, Кишинев и Тирасполь замерли в шаге от новой войны на Днестре. Тысячи военных, десятки единиц бронетехники и артиллерии ВСУ стянули к приднестровскому участку молдо-украинской границы в ожидании приказа к наступлению.

В ключевой момент в Кишиневе не прошло ни единого митинга, ни одной акции, не прозвучало ни единого громкого голоса с осуждением украинской военщины и попытки перекрыть позор поражений на Донбассе «операцией на трое суток» в Приднестровье.

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В эту февральскую ночь в Приднестровье и соседних районах Молдовы почти не ложились спать. Минобороны дважды, в середине дня и ближе к ночи, предупредило об ожидающемся вторжении украинских войск в непризнанную республику. Сообщали об участившихся случаях применения ВСУ разведывательных беспилотников, накоплении сил, готовности к вторжению.

В ответ на нападение российские военные пригрозили «адекватно отреагировать», не объясняя, правда, что именно скрывается за этой расплывчатой формулировкой. Затем предупреждение повторили посольство РФ в Бухаресте, а вслед за ним и сам МИД России.

Все 23 февраля официальный Кишинев только и делал, что опровергал опасения Москвы. Сначала молдавское Минобороны, затем делегация в Объединенной контрольной комиссии по миротворческой операции, а потом уже и Министерство иностранных дел и евроинтеграции обвинили Россию в манипуляциях, проведении информационно-психологических операций и распространении фейков.

Лишь на следующий день к опровержениям присоединились США, Украина и даже Румыния. Бухарест, впрочем, отличился: хоть румыны и дали свою оценку ситуации последними, они немедленно подчеркнули в лояльных СМИ и телеграм-каналах, что именно их позиция подтолкнула Вашингтон надавить на Киев и не допустить новой войны на Днестре.

С румынской версией не согласна другая точка зрения, что именно поднятый российской стороной шум лишил украинскую операцию внезапности и насторожил молдавское общественное мнение.

И, надо признать, в этой ситуацией общественное мнение рядового обывателя оказалось едва ли не единственным союзником России в Молдове.

На протяжении всего года власти подвергают население Молдовы ежедневным пропагандистским бомбардировкам, однако не сумело заставить жителей страны поголовно ненавидеть Россию и русских.

Год назад, с первым же выстрелом, политическое руководство осудило действия РФ и выступило в поддержку Киева. Были закрыты российские информационные ресурсы, и эта зачистка медиапространства от нелояльной прессы с успехом продолжалась целый год. Сегодня в Молдове нет независимых от западного финансирования СМИ, а с экраном оставшихся телеканалов населению вдалбливают исключительно точку зрения правительства на происходящее на Украине – и эта точка зрения полностью совпадает с регулярно озвучиваемыми из посольства США тезисами.

Несмотря на ежедневную экзекуцию проукраинскими штампами и клише, лишь 39% граждан Молдовы считает СВО «неоправданным вторжением в Украину», а 54,8% уверены, что Россия сражается на территории Украины с блоком НАТО.

Об этом говорят опубликованные несколько недель назад данные свежего опроса, проведенного при финансировании посольства США. При этом половина опрошенных не считает Россию угрозой для Молдовы, а сражаться против РФ в случае «российского вторжения» в страну готово вообще не больше трети населения. Примерно столько же вообще предлагает сразу сдаться, а остальные предлагают вспомнить о нейтралитете и вести переговоры.

Более того, молдавское общество не закрывает глаза на коррупционные проблемы собственного правительства и требует от президента ехать в Москву и добиваться новых переговоров о цене на газ. Нельзя сказать, чтобы такое недоверие и презрение к правящей власти было безосновательно. Молдова единственная из соседних с Украиной стран ведет себя так, как будто бои идут прямо на её территории.

В стране уже целый год длится объявленное парламентом Чрезвычайное положение, которое дает самые широкие полномочия марионеточному правительству. Высказываться в поддержку России или хотя бы нейтрально запрещено на законодательном уровне – за это светит срок.

Из СМИ лицензии сохранились лишь у тех, кто старательно повторяет нарративы западной пропаганды. На поддержку этого курса США на днях объявили о выделении еще нескольких многомиллионных грантов.

Все это сочетается с фантастической инфляцией свыше 30%, ростом цен и тарифов, катастрофическим ростом бедности. Хотя в Молдову ни разу не прилетали российские ракеты, прошлой осенью страна четырежды попадала в «блэкаут» – из-за отказов правительства покупать электроэнергию у русских.

Внешне ситуация выглядит идеальной для появления политической оппозиции, массовых акций протеста, свержения правительства, роспуска парламента и организации новых выборов. Фактически же, в Молдове оппозиции, тем более пророссийской, попросту нет.

Спустя годы работы с молдавским избирателем Москва предлагает ему довольно скудный выбор «пророссийского политика». Это или продвигаемый частью российских СМИ Илан Шор – мажор, соучастник крупнейшей банковской кражи в истории Молдовы, подхалим и беглый олигарх, которого в мире если и знают, то как «мужа Жасмин», который сейчас прячется в Израиле.

Или экс-президент Молдовы Игорь Додон, который сейчас проходит по уголовному делу о получении взятки за голосование в парламенте. После 10 лет российских инвестиций, финансовой и технической помощи ему и его Партии социалистов (ПСРМ) Додон не только сам лишился власти, но и активно разлагает некогда обеспечившую ему политическую карьеру партию. Более того, он открыто шантажирует Москву, угрожая развалить ПСРМ.

Оба политика не стесняясь сотрудничали с беглым олигархом Владом Плахотнюком, который безраздельно управлял Молдовой в период 2016-2019 и запомнился населению запретами российского телевидения, антироссийской риторикой и отсутствием вкуса в одежде.

Год назад, в день начала СВО, ни Шор, ни Додон не выступили открыто в поддержку России. На протяжении целого года они избегали говорить о проблемах украинского нацизма и милитаризма, об угрозах, которые этот курс Киева несет в том числе и Молдове.

И вот сейчас, когда украинские войска уже собрались фактически у молдавской границы (а Приднестровье считается частью Молдовы), оказалось, что в Кишиневе нет людей, кто бы забил в набат. И уж точно нет своих людей в Кишиневе у Москвы.

В этот раз Минобороны РФ удалось сорвать украинскую спецоперацию в Приднестровье. Однако без открытой и явной общественной поддержки России в молдавской столице прозападное правительство страны будет все так же идти на поводу у Киева и Вашингтона, даже если инструментом «поражения России» станет полноценное разорение Молдовы.