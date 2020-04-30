У Порошенко уверяют, что Россия заполучила убойный компромат на Зеленского

30.04.2020, Киев, Максим Карпенко

Владимир Зеленский по сравнению с Петром Порошенко сбавил антироссийскую риторику. Причиной является некий компромат на украинского президента, который имеется у Москвы.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил обслуживающий Порошенко политтехнолог Денис Богуш. Он напомнил о поездке Зеленского в Оман, где украинского президента засекли во время новогодних каникул, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я вижу в этом некоторый план и имею догадки, что, может, Россия имеет на Зеленского какой-то большой компромат, что он согласился на то, чтобы все это выполнять.

Например, я думаю, что в Омане, когда он был, там встречался с каким-то человеком, они, россияне, отсняли на пленку и сейчас шантажируют нашего президента этой пленкой.

Это предположение, потому что все, что происходит – некоторые назначения на должности, все эти истории с тем, то увольняют из Нацсовета по телевидению и радиовещанию Сергея Костинского, который занимался трансляцией украинских каналов на оккупированные территории, и очень много таких системных действий происходит, я думаю, что вообще по какому-то плану…

Делегация в ПАСЕ, разные обращения главы фракции «Слуга народа», главы Офиса президента. Очень много вещей, которые системные, пророссийские, они идут, и каждый день мы видим, что этот план продвигается. Все это проходит при молчаливом согласии Зеленского», – сокрушается Богуш провальной, по его мнению, позицией Киева.