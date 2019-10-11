У президента Сербии состоялся тяжелый разговор с «маленьким Трампом»

11.10.2019, Белград, Ксения Голуб

Специальный посланник президента США Ричард Гренелл встретился с президентом Сербии Александром Вучичем, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Как следует из официального сообщения пресс-службы сербского президента, посланник Трампа заявил, что Косово и Сербии необходимо работать в тесном контакте и ускорить переговоры.

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«Цель состоит в том, чтобы привести наших партнеров в Сербии, Косово и Метохии к всеобъемлющему решению», – сказал Гренелл.

Вучич в ответ заявил, что «компромиссное решение может быть достигнуто при уважении законных интересов Сербии».

Директор Управления по Косово и Метохии Марко Джурич прокомментировал встречу, заявив, что она была всеобъемлющей, но очень тяжелой.

«Это был серьезный, всесторонний и энергичный разговор энергичных людей, которые оба знают, чего хотят достичь» – сказал Джуричтеле каналу Pink.

По его словам, президент Сербии сказал ему, что должен тщательно проанализировать свои впечатления от этого разговора. Только после этого он выступит с официальным обращением к общественности.

Гренелл был назначен курировать переговоры Приштины и Белграда на прошлой неделе. По сути он дублирует функционал представителя Госдепа США в Западных Балканах Мэтью Палмера. По словам посла РФ в Сербии Боцана-Харченко, Гренелла считают «маленьким Трампом» из-за его «бульдожьей хватки» в стиле американского президента.