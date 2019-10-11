У президента Сербии состоялся тяжелый разговор с «маленьким Трампом»
Специальный посланник президента США Ричард Гренелл встретился с президентом Сербии Александром Вучичем, передает корреспондент ПолитНавигатора.
Как следует из официального сообщения пресс-службы сербского президента, посланник Трампа заявил, что Косово и Сербии необходимо работать в тесном контакте и ускорить переговоры.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
«Цель состоит в том, чтобы привести наших партнеров в Сербии, Косово и Метохии к всеобъемлющему решению», – сказал Гренелл.
Вучич в ответ заявил, что «компромиссное решение может быть достигнуто при уважении законных интересов Сербии».
Директор Управления по Косово и Метохии Марко Джурич прокомментировал встречу, заявив, что она была всеобъемлющей, но очень тяжелой.
«Это был серьезный, всесторонний и энергичный разговор энергичных людей, которые оба знают, чего хотят достичь» – сказал Джуричтеле каналу Pink.
По его словам, президент Сербии сказал ему, что должен тщательно проанализировать свои впечатления от этого разговора. Только после этого он выступит с официальным обращением к общественности.
Гренелл был назначен курировать переговоры Приштины и Белграда на прошлой неделе. По сути он дублирует функционал представителя Госдепа США в Западных Балканах Мэтью Палмера. По словам посла РФ в Сербии Боцана-Харченко, Гренелла считают «маленьким Трампом» из-за его «бульдожьей хватки» в стиле американского президента.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.