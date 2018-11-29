29.11.2018, Киев, Игорь Петров
 
Вооруженные силы, Политика, Россия, Украина
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У России в колоде 36 тузов – командующий ВМСУ в истерике начал стучать по трибуне

Россия – это чума XXI века, а потому она не остановится на Украине, против которой якобы с 90-х годов осуществляется агрессия.

Об этом на II Международной конференции по вопросам морской безопасности в Киеве заявил командующий ВМС ВС Украины Игорь Воронченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы имеем дело с чумой XXI века. В XX веке эта чума была нацистская Германия, а в XXI – империя Россия. Как мир может не понимать, что все игроки играют по правилам, а нашелся один игрок, у которого в колоде 36 тузов? Сколько можно надругаться над правом – и морским, и вообще? Агрессия против Украины началась с 90-х годов. И мир стоит и молчит. Когда украинцев убивают, молчит мир. Мы сейчас стоим на переднем крае и сейчас защищаем все ценности, которые построены цивилизованным миром”, – заявил командующий ВМС Украины.

После этого он начал постукивать кулаком по трибуне, оговорившись, что извиняется за эмоциональность, поскольку его “все достало”.

Также выступающий признал, что Украина не в состоянии воевать и конкурировать с Россией на море из-за несопоставимости экономик двух стран.

“Мы ожидаем оценку мирового сообщества тем действиями, которые совершила Россия. Ну откройте глаза уже. Ну хватит уже с этим мириться. Он дальше пойдет, он не остановится на Украине. Ну, такой человек, вырос в подворотнях Санкт-Петербурга. Это его правила. Так вот, правила надо менять или усмирительную рубашку надевать», – сказал Воронченко.

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