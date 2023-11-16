У штаб-квартиры партии Байдена произошла массовая потасовка с полицией

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Сторонника мира на Ближнем Востоке сошлись в рукопашной с полицией у штаб-квартиры Демократической партии США.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает «Ассошиэйтед пресс».

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«Полиция и протестующие столкнулись возле штаб-квартиры Национального комитета Демократической партии в Вашингтоне, округ Колумбия, в среду вечером во время демонстрации за прекращение огня в войне между Израилем и ХАМАС», – передает агентство.

Телеканал ABC 7 Chicago сообщил, что из штаб-квартиры был эвакуирован член палаты представителей от штата Иллинойс Шон Кастен.

«У вас есть конституционное право мирно собираться и протестовать. Но блокирование всех входов в здание, в котором находятся несколько членов Конгресса, охраняемые офицерами полиции Капитолия, пережившими 6 января, подвергает риску вас и других невинных людей», — возмутился Кастен.

По информации полиции Капитолия США, около 150 человек «незаконно и жестоко протестовали» возле здания штаб-квартиры Национального комитета Демократической партии в районе Капитолийского холма в Вашингтоне. Утверждается, что было ранено шесть полицейских и один из демонстрантов задержан.

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На видео, можно увидеть, что многие из протестующих были одеты в черные рубашки с надписью «Прекратить огонь немедленно».

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Примечательно, что за прекращение войны на Ближнем Востоке выступали представители еврейских организаций.

Среди этих людей – активисты организаций «Если не сейчас» и «Еврейский голос за мир», которые организовали другие демонстрации в Вашингтоне.