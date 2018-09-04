04.09.2018, Киев, Владимир Гладков
 
Медицина, Скандал, социальные протесты, Украина
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У стен Верховной Рады избили людей, желающих выздороветь



Под зданием Верховной Рады Украины на сторонников закона о повышении финансирования программы лечения за границей на 300 миллионов гривен напали неизвестные.

Видео с нападением опубликовала на своей странице в Facebook журналистка Анна Стешенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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“Какой же первый день без драки”, – отметила журналистка

В анонсе акции у стен парламента говорилось, что в ходе протеста его участники будут настаивать, чтобы бюджетный комитет рассмотрел законопроект, который лежит в ВР еще с февраля месяца.

«Им [законопроектом №8035] предлагается увеличить финансирование программы лечения за границей на 300 000 000 гривен. Пока МинЗдрав игнорирует, параллельно будем просить нардепов способствовать в спасении тяжелобольных. Ведь никакой помощи от исполнительной власти для таких людей нет».

“Пытались снести палатку людей, требующих трансплантации”, – написала Стешенко.

В итоге все завершилось потасовкой, которую разнимала полиция.

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