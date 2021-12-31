У Тимошенко негодуют: «Ганьба, огурцы покупаем у агрессора»

Из-за невиданно подорожавшего газа на Украине наступает аграрный коллапс, и удобрения приходится покупать у России.

Об этом в эфире телеканала «NTA» заявил депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Михаил Цимбалюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С февраля месяца наша экономика не выдержит такую цену на газ. Европа своих защитила – в Германии 350 долларов за тысячу кубов, в Венгрии ещё меньше. Наши аграрии бьют тревогу – нет уже удобрений, потому что останавливаются заводы, нужно покупать удобрения знаете где? В России! Эта власть доруководилась до того, что огурцы тепличные завозят из России, и этим гордятся! Из-за этого, на самом деле, они снова возвращаются, что в России покупают электроэнергию через Белоруссию, сейчас хотят договориться за газ.

Из-за этого рейтинги (Зеленского и «слуг народа» – ред.) резко обвалятся уже в феврале. Но легче от этого станет украинцам? Конечно, нет. Потому что пенсия на 60 гривен [выросла], а инфляция увеличится почти на 200 гривен. Вот в чём проблема, над которой надо работать всем, нам в Верховной раде, и давить на них, чтобы они, наконец-то, опомнились», – митинговал Цимбалюк.