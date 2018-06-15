15.06.2018, Москва, Елена Острякова

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У Украины остался один приличный корабль на Азовском море

Ажиотаж вокруг гипотетической войны в Азовском море связан с завершением строительства Керченского моста. Об этом в студии «Свободная пресса» заявил контр-адмирал запаса Владимир Богдашин, командовавший флагманом ЧФ – БПК «Москва».

«Керченский мост – объект стратегический, проход через него осуществляется с частичным досмотром. Это объект стратегический, он должен охраняться. Поэтому появление любого российского корабля там вызывает определенный интерес: «милитаризация Азовского моря», «Россия нагнетает обстановку», «Россия скоро откроет второй фронт», – сказала Богдашин.

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По его мнению, для решения задач в Азовском море вполне достаточно пограничной бригады, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«А с кем там в Азовском море воевать? У них там 18 малых кораблей мариупольского отряда. Из них только один приличный. Это корабли, которые ушли из Керчи и Балаклавы. Нельзя говорить, что Россия, имеющая мощный флот, будет в Азовском море с кем-то воевать. Это задача пограничников – обеспечить нормальный режим судоходства. Достаточно пограничной бригады», – сказал Богдашин.