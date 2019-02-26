У Юлии Тимошенко есть план «Б»

26.02.2019, Москва, Владимир Гладков

На случай невыхода во второй тур президентских выборов на Украине у лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко есть план, согласно которому она направит все свои ресурсы в пользу комика Владимира Зеленского, что бы стать при нём премьер-министром.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил экс-ведущий киевского Антимайдана, журналист Юрий Кот, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По поводу Порошенко сегодня [Тимошенко обвинила его в госизмене], вы говорите, что Тимошенко поздновато начала. Конечно же, поздновато, понятно, что поистрепалась. С другой стороны, обратите внимание, последние несколько недель мы обсуждаем, что Зеленский вышел на первое место в рейтинге.

У меня складывается впечатление, что это своего рода прикрытие того, что Порошенко, которого ненавидит подавляющее большинство украинцев, опередил Тимошенко, которая вроде ничего и не делала, ни к чему не имеет отношения, по крайней мере, к нынешней ситуации на Украине, Юля уж точно отношения иметь не может. Во всём по идее виноват Петя, но он Юлю опередил уже на три-четыре процента», – заявил украинский журналист.

«А не может это сыграть ей на руку? Юля может сказать: «Чувствую, пойду премьер-министром к Зеленскому», – спросил ведущий Владимир Соловьёв.

«Только это хотел сказать. У Юли очень интересная ситуация может нарисоваться. Самое интересное, что будет во втором туре, ведь тогда начинают складываться коалиции. Например, Юля точно Порошенко свои голоса не отдаст. Но совершенно спокойно может Зеленскому отдать не только голоса, но и своих наблюдателей по всей Украине, которых у него нету, а у Тимошенко есть. И ещё есть масса кандидатов, которые понимают, что, если Порошенко останется, он с ними будут расправляться за всё то, что они делают сейчас во время избирательной кампании», – отметил Кот.