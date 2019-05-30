У Зеленского готовятся к экономической несостоятельности Украины

30.05.2019, Киев, Максим Карпенко

Если Украина не сможет вывести свою экономику на высокие темпы роста, страну ждет еще большее снижение количества населения.

Об этом в эфире интернет-канала UMN заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наша трагедия состоит в том, что мы растем слишком низко. Для меня это сигнал того, что если мы не собираемся или не сможем показать достаточно высокие темпы экономического роста, то, скорее всего, мы не состоимся экономически, а это значит, что мы рискуем повесить на себя колоссальные риски, связанные с депопуляцией нашей страны», – сказал советник президента.

По его словам, Украина обладает трудолюбивыми людьми, прекрасной землей и богатыми природными ресурсами.

«Но ситуация такая, как сложилась… Вызовы настолько большие, что либо мы пытаемся сделать прорыв, либо мы будем испытывать все большие проблемы и в конце концов рискуем депопуляцией страны», – резюмировал Устенко.