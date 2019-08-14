У Зеленского снова говорят, что не собираются выполнять Минские соглашения

14.08.2019, Киев, Максим Карпенко

Ради ДНР и ЛНР не стоит менять украинскую Конституцию, несмотря на то, что это прописано в «Минских договоренностях».

Об этом в эфире телеканала 112 заявила будущий депутат Верховной рады, член президентской фракции «Слуга народа» Ирина Верещук, которой прочат должность главы комитета по иностранным делам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам будущего парламентария, единственное, на что могут рассчитывать республики – это некие права в рамках так называемой децентрализации.

«Если мы говорим о законопроекте о предоставлении автономии, то это невозможно, ни о какой автономии речь не идет. Если мы говорим об особом статусе, так мы и так имеем закон – речь идет или о его пролонгации, или модификации, внесении изменений и дополнений. Я его читала, перечитывала, с разных сторон рассматривала. Да, он будет требовать определенных новых статей и дополнений, но в целом, он является приемлемым.

Что касается изменений в Конституцию, я не уверена, что такие изменения нужны. Да, в «Минске-2», в этих соглашениях записано относительно Конституции, но когда мы посмотрим на те процессы, которые есть, децентрализационные, то то, что мы можем предложить Донбассу, когда мы говорим об отдельных районах Донецкой и Луганской области, оно не будет требовать конституционных изменений», – заявила Верещук.