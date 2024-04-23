Убрав российских пограничников, Пашинян сдал исконную Армению

В Армении развиваются драматические события, связанные с передачей четырёх сёл в Тавушской области Азербайджану, когда не согласившиеся местные жители перешли к перекрытию трассы, ведущей в Грузию. В действительности мы являемся свидетелями того, как воспроизводится второй акт спектакля, когда после сдачи Арцаха начинают отходить к Баку без боя уже исконные армянские земли под видом делимитации.

К такому выводу в своей публикации приходит международный обозреватель «ПолитНавигатора» Айнур Курманов.

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Уже с минувшей пятницы недовольные граждане из этих сёл стали блокировать стратегические дороги, препятствовать разминированию территорий возле церкви Сурб Аствацацин в селе Воскепар. С понедельника их поддержали активисты организации «Боевое братство», а представители движения «Айакве» перекрыли дороги Одзун-Алаверди (Лорийская область) и Гюмри-Бавра (Ширакская область), что привело к стычкам с полицией.

При этом в защиту жителей активно выступило и местное духовенство. Так, постоянно участвующий в митингах сельчан глава Тавушской епархии Армянской Апостольской Церкви (ААЦ) архиепископ Баграт Галстанян фактически призвал к отставке премьера Никола Пашиняна, обвинив его в обмане народа и сразу придав протестам политический характер.

«Очевидно, что это заранее спланированный процесс… И отныне либо они должны жить в этой стране, либо мы. Он [Пашинян] должен уйти, этот вопрос касается не одного-двух сел, а сохранения нашего государства», – заявил глава епархии.

А всё дело в том, что 19 апреля по результатам восьмого заседания государственных комиссий двух республик было принято решение начать процесс делимитации как раз именно с Тавушской области, а до начала июля окончательно согласовать итоговый документ об общей работе комиссий по делимитации.

Почему именно с Тавушской области? Да потому что 9 марта в офисе вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева Еревану поставили ультиматум о немедленном решении «вопроса освобождения 4 неанклавных сел» в рамках осуществления делимитации и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном.

Именно это требование Баку в последующем Никол Пашинян активно использовал в качестве оправдания, говоря, что если его не принять, то обязательно будет война, умалчивая, что в руках или под контролем азербайджанских войск за последние несколько лет оказалось более тридцати армянских сёл, которые никто деблокировать даже не собирался.

Подобную угрозу неминуемой войны армянский премьер озвучивал и на встречах с жителями передаваемых населённых пунктов, правда, так и не получил от них какой-либо поддержки. Интересно, что после прочтения итогового заявления восьмого заседания государственных комиссий всем стало ясно, что передачу спорных четырёх сёл готовили и планировали еще задолго до 9 марта.

Получается, что все поездки главы правительства и чиновников в сёла и утверждения о том, что якобы мнения местных старожилов обязательно учтут при делимитации, было лишь уловкой и обманом с целью недопущения массовых протестов внутри страны. То есть судьба этих территорий была кулуарно уже давно решена и сейчас был найден удобный случай озвучить вердикт.

К слову, тот же вице-премьер Мгер Григорян перед тем, как 22 апреля поехать успокаивать тавушцев, встретился с послом США Кристиной Куин, с которой обсудил свою линию поведения с жителями после объявления делимитации госграницы между Арменией и Азербайджаном в этой области.

Интересно, что после объявления очередной капитуляции ей стали рукоплескать весь Запад. Все европейские лидеры, главы ЕС, Турции и руководство НАТО поздравили Ереван и Баку с началом якобы процесса нормализации, который на самом деле является прикрытием передачи под внешним давлением новых территорий Азербайджану.

Так, политолог и оппозиционный деятель Сурен Суренянц откровенно объявил произошедшее «унизительными односторонними уступками, сделанными под нажимом», которые приведут в итоге к демонтажу всех укреплённых линий на границе с Азербайджаном, так как будут покинуты наиболее выгодные и уже давно обустроенные высоты.

«Армянская сторона уступает самые укрепленные позиции, ничего не получая взамен… Если глава государства считает эти договоренности достижением, то это уже не трагедия, это какой-то дурдом», – подчеркнул эксперт.

По сути, таким шагом полностью открывается дорога для ведения наступательных действий азербайджанской армии вглубь территории Армении, так как на её пути уже нет никаких преград и укреплённых районов. В связи с этим сразу же начался процесс разминирования и замера земли, которая по соглашению должна отойти Азербайджану, что и взорвало местных жителей.

И самое главное в этой истории то, что Никол Пашинян таким образом добился вывода российских пограничников, которые занимали свои посты на линии разграничения. Уже на следующий день 20 апреля он заявил о выводе подразделений пограничной службы ФСБ РФ из Тавушской области Армении, которые ранее обеспечивали безопасность на границе.

По словам Пашиняна, «новая ситуация требует пересмотра присутствия иностранных военных на территории Армении». По сути, запущен процесс вывода войск и ликвидация военного присутствия России в республике под видом того, что якобы все спорные и конфликтные вопросы с Азербайджаном разрешаются и дальнейшее наличие военных баз и пограничных войск не требуется.

Возможно с этой целью и задумывалась вся эта делимитация, для которой Пашиняну не жалко отдать любые сёла и территории лишь бы получить повод для окончательного разрыва отношений и военно-политического сотрудничества с Москвой. Именно поэтому в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе рукоплескали этому событию, рассчитывая тем самым ускорить процесс выдворения российских вооруженных сил из региона в целом.

Но в этой истории есть еще и другие подводные камни. Запустив процесс передачи приграничных сёл и спорных территорий, что может охватить помимо Тавушской ещё и Сюникскую область, Пашинян фактически провоцирует массовые выступления и политический кризис в стране. А они в случае срыва достигнутых договорённостей 19 апреля полностью развяжут руки азербайджанскому руководству действительно начать третью войну уже для «освобождения» «Западного Азербайджана».

В таком случае Пашинян сможет спокойно взвалить вину за всё произошедшее на сами народные массы, избежав в итоге какой-либо политической ответственности. На это, видимо, и строится расчёт, так как вероятное восстание будет использовано либеральной верхушкой и Западом в качестве инструмента для подталкивания Баку к новому вооруженному конфликту.

Такой хаос и радикальная перекройка границ, возможно, нужны Лондону и Вашингтону, так как могут втянуть в конфликт военные силы соседнего Ирана, Турции и России. В любом случае это тревожные симптомы, так как в ситуации слабости и беззубости оппозиции низовое восстание может привести к неуправляемым процессам.

Подробно прокомментировал «ПолитНавигатору» ситуацию и описал всю предысторию событий в республике известный армянский научный и общественный деятель Григор Григорян.

По его словам, в 2021-22 годах азербайджанские вооружённые формирования зашли на территорию Армении и оккупировали её. Это произошло потому, что военно-политическое руководство Армении не позволяло армянской армии предпринимать адекватные шаги для предотвращения нарушения и защиты территориальной целостности своей страны. То есть сдало врагу исконную армянскую землю, мотивируя это тем, что хочет избежать полномасштабной войны.

«Весьма внушительная часть населения клюнула на эту манипуляцию, так как еще не отошла от шока результатов 44-дневной войны в Арцахе. А шок этот наступил потому, что во время 44-дневной войны освещение войны негосударственными СМИ было запрещено на законодательном уровне «из соображений безопасности», а государственные СМИ вплоть до ноября 2020 года вешали, что потерь армянской земли нет, армянская армия одерживает одну победу за другой, а враг несет сокрушительные потери. И вдруг 5 или 6 ноября объявляют, что враг уже стоит под Шуши… Представляете в каком шоке оказалось население Армении? Потом предательская сдача Шуши и трехстороннее заявление 9 ноября. И вот таким образом, будучи в буквальном смысле нокаутированным результатами войны и убитым горем из-за потерь, часть населения Армении поверила Пашиняну и его группировке», – утверждает Григорян

По его мнению, поддерживаемый Турцией, Израилем, Пакистаном и коллективным Западом Алиев поставил себе и Пашиняну задачу навсегда сломать хребет Армении посредством вывода вооруженных сил РФ и захвата ключевых транспортных и энергетических артерий страны, с последующим превращением ее территории в транспортный хаб, который будет обслуживать интересы тех, кто помог ему одержать победу в 44-дневной войне.

«И дело тут не только в этих сёлах. Эти четыре села, как и 31 другой населенный пункт, сегодня фактически находятся под угрозой, потому что Пашинян и его хунта практически без боя передали врагу почти все окружающие их господствующие высоты. Параллельно с этим, на государственном уровне делается все, чтобы демотивировать и деморализовать армянскую армию и добровольцев, включая снижение и невыплата жалования и применение репрессий в отношении несогласных. То есть все, что делал бы враг», – пояснил эксперт.

Он считает, что экзистенциальная угроза для Армении заключается в том, что нынешний Азербайджан на конституциональном уровне объявил себя правопреемником Азербайджана, который был создан совместными усилиями Великобритании и Турции на армянской земле в 1918 году после того, как была провозглашена независимая Республика Армения, известная как Первая Республика.

«В 1918 году, Великобритания и Турция всячески подталкивали армян к отделению от России, и Турция была первой страной, которая признала независимость Первой Республики. Цель этого признания была одна – отрезать Армению от России и растерзать, доведя геноцид армян до конца. Сразу же после провозглашения Первой Республики Великобритания в сговоре с Турцией начала подталкивать ее дашнакское правительство к войне с Турцией, обещая поддержать. Однако, когда эта война была официально объявлена в сентябре 1920 года, а дашнакское правительство запросило помощи у Великобритании, то получило ответ что «британские корабли не могут подняться на армянские горы». После разгрома армии Первой Республики в скоротечной войне, дашнакское правительство Армении подписало позорный договор, фактически капитуляцию, по которому Анкаре отходили все территории Армении, кроме Еревана, Эчмиадзина и прилежащих территорий. По этому договору общая площадь Армении оставалась меньше 10 000 квадратных километров. Половину этих территорий Турция оставила себе, включая священную для армян гору Арарат, а половину передала Азербайджану. И Баку сейчас провозглашает себя на конституционном уровне, что он приемник той республики, а не Азербайджанской ССР. То есть тут аппетит приходит во время еды и Азербайджан торопится, потому что ему такого подарка уже никогда не получить», – подчеркнул Григорян

Он пояснил, что происходит вокруг четырех сел.

«Пашинян пытался один раз убедить жителей этих сёл, но народ был очень негативно настроен. И в последний раз он якобы на встречу уже не допустил никого из недовольных и привез лояльных людей, которые будут всегда вторить ему. Стояла охрана, которая оцепила периметр «митинга», чтобы снять для телевидения всеобщую поддержку решения. Но опять-таки это не получилось. После этого он тайно подписал соглашение, в котором признал территорию этих четырех сел территорией Азербайджана, и уже 19 апреля послал своих янычар подавить протест, на который вышли жители этих сел. Уже 22 апреля, саперы под охраной спиной у полиции и спецслужб Пашиняна начали разминирование предательски сданной территории. Пашинян понимает, что это чревато огромными волнениями и поэтому сегодня полиция вооружена во много крат сильнее, чем армия. Благодаря финансовой поддержке США и ЕС он тратит на полицию и спецслужбы дикие деньги и такие им зарплаты выдаёт, которые никому не снились. Параллельно с этим, он стращает руководство полиции, спецслужб, армии и свою команду, угрожая, что если он потеряет власть, то им всем не жить. То есть он их пугает и делает соучастниками. Хотя они и так предатели, но даже среди его окружения появляются недовольные. И сейчас он пойдёт на любое преступление, чтобы удержать власть и может приказать стрелять в собственный народ. Ни минуты не сомневаюсь, что он это сделает», – говорит эксперт.

По его мнению, Пашинян эти уже сдал де юре, но будучи мастером словесных манипуляций, он заявить, что это совсем другое.

«И народ действительно не понимает, как сельские люди оказываются введёнными в заблуждение такой риторикой. В последний раз он заявил, что ничего не сдаёт, a просто передаёт то, что было якобы «не нашим». Так что если он останется у власти, то де факто сдача – это всего лишь вопрос времени. Но это исконно армянская земля, на которой наши браться кровь проливали для того, чтоб её освободить. А он сегодня говорит, что «наша политика заключается в том, чтобы люди вместо «в 50 метрах Азербайджан – если что будем стрелять», говорили бы «ой как хорошо, что в 50 метрах Азербайджан – если что будем торговать». То есть он хочет задушить боевой дух народа, заставить его забыть кто он, предать забвению геноцид армян и память тех воинов, которые жизнь положили за армянскую землю, сделать его безвольным, беспринципным племенем торгашей, готовым на всё ради прибыли. То есть он хочет душить это через социально-психологические инструменты, сделать так чтобы люди начали менять кровь своих погибших братьев на торговлю и барыши и в этом состоит его подход», – убежден Григорян.

В отношении нынешнего руководства он не только настроен резко отрицательно, но и считает, что оно управляется извне, что и обуславливает драматизм и трагичность происходящих событий для армянского народа.

«После 44-дневной войны, ни команда Пашинянa не сказала ни одного негативного слова в адрес президент Азербайджана, и я более чем уверен, что все они на крючке у Турции и Азербайджана, тем более что часть из них окончили турецкие вузы. Если Пашинян останется у власти, то он пойдет на все условия, которые ему предъявляет президент Азербайджана, потому что Ильхам Алиев определённо имеет компромат, как на него, так и на предшествующее ему руководство страны, которое привело его к власти под диктовку коллективного Запада. Они повязаны и до смерти боятся, что правда всплывет наружу, хотя значительная часть народа уже и так знает правду и говорит о ней везде», – резюмировал Григорян.