Участник СВО раскрыл все негативные последствия поставок Украине «Леопардов-2»

Недооценивать опасность танков «Леопард-2», которые пообещал передать Украине президент Польши Анджей Дуда, было бы ошибкой. Хоть кардинально ход боевых действий они и не изменят, но все же создадут проблемы для российской армии на фронте.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» рассказал участвовавший в СВО один из лидеров «Союза добровольцев Донбасса», экс-глава МГБ ДНР Андрей Пинчук.

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«У нас очень часто делается ошибка, и та или иная поставка вооружения оценивается с точки зрения локальной истории. Это большая ошибка. Многие знают, что на Украине сейчас готовятся новые три корпуса, порядка 70-75 тысяч человек, и эти корпуса вооружаются тяжелым западным оружием. Скорее всего, эти танки пойдут туда. Надо понимать, что надо оценивать военный потенциал в комплексе – что он усиливает, что дополняет, как формирует ударную мощь. Напоминаю, что до этого времени Запад отказывался поставлять танки Украине. Первый шаг к этому перед Новым годом сделал Макрон заявлением о поставках так называемых легких танков, до этого «Леопарды» они поставлять отказывались. Это, конечно, большое изменение ситуации, потому что это формирование практики для следующих поставок. Нужно смотреть не на 14 штук, а на то, насколько это будет тиражируемо, а это будет тиражируемая история. Конечно же, это фактор негативный. Тот, кто говорит, что это ерунда – пусть возьмет в таком случае противотанковую ракету, пойдет и уничтожит их. А пока этот человек не сделал этого, пусть меньше бы мололи языком. Это проблема, я вас уверяю, для любого бойца, который в бою встретится с этим танком. Это не даст Украине победы, конечно, но на поле боя это существенная беда», – заявил Пинчук.

По его мнению, России пора окончательно отрезать Европу от всех своих поставок, в первую очередь, энергоресурсов – это помогло бы ограничить передачу вооружения Украине:

«Конечно, нашим чиновникам бы думать о том, какие меры принимать – и политического, и экономического, и любого другого воздействия для того, чтобы не так яростно эти поставки обеспечивались. А пока мы будем так или иначе греть газом, бензином, поставками редкоземельных металлов, золотом и прочим, они и дальше будут поставлять. За наши же деньги, между прочим».