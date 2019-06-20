Уголь из ЛДНР завоевывает европейские рынки

20.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Донецкий уголь, несмотря на блокаду со стороны Украины, поставляется на рынки практически всех европейских государств.

Об этом в эфире «Громадскьке ТВ» заявил экс-представитель Украины на переговорах в Минске, дипломат Роман Бессмертный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Бессмертный отметил, что это вызывает проблемы у Украины, к которой предъявляют претензии из-за невозможности контролировать эти потоки.

«Была организована контрабанда угля, который вывозится из Украины в Ростов. Потом из Ростова оформляется как экспорт в Украину. На самом деле это тот же украинский уголь. Этот уголь за последние полтора года был найден в Турции, в Венгрии, в Польше, в Словакии – он начал расползаться по всей Европе. Более того, за последние годы выяснено, что этот уголь через предприятия, зарегистрированные в офшорных зонах, этот уголь поставлялся в еще больше стран Европы.

Возник вопрос энергетической угрозы с появлением такого количества этого угля. Потому этот вопрос начали предъявлять Украине: «Вы не можете перекрыть контрабанду, о чем тогда речь?». Потому что это проблема энергетической безопасности Европы», – заявил Бессмертный.