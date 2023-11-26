Уголь на украинские ТЭЦ поступает оттуда же, откуда «Калибры» – экс-депутат Рады

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Несмотря на почти два года полномасштабной войны, через российско-украинскую границу продолжают курсировать грузовые поезда с углём, снабжающие бандеровцев теплом и энергией.

Об этом в эфире интернет-блога «Apasov» экс-депутат Верховной рады, в прошлом боевик «АТО» нацист Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему Арахамия может покупать русский уголь и поставлять его на Украину под видом казахского? На «Центрэнерго» сейчас русский уголь, все эксперты могут поехать и проверить. Но официально его поставляют из Казахстана. Его через Марс везут, через Венеру? Нет, его в России пакуют, и под видом казахстанского, по казахстанским документам, поставляют. С территории России, железной дорогой. С территории РФ поставляется уголь на наши ТЭЦ под видом казахстанского», – возмутился Мосийчук.

Он подчеркнул, что это является продолжением коррупционных схем, действовавших ещё при президенте Порошенко.

«То, что казахстанский уголь есть, и есть контракт, это точно. Но если это не российский уголь, он через Марс прилетел к нам? Я уверен, что на участке границы к нам приезжает из России состав, и уезжает обратно. На этом участке границы идёт торговля, а на этом – война. И это не первый раз – при Петре Алексеевиче такое было. Говорят, что он идёт как-то на Турцию, а дальше морем. Это возможно, только его цена будет в пять раз больше, чем польского, венгерского и любого другого. Вы что, меня за идиота считаете? А где разгружают, вот вопрос. Это нереально (другим путём, кроме России)», – добавил экс-депутат.

К слову, если Мосийчук не сочиняет, возникает нехороший вопрос – почему так долго не было «калибровки» украинских ТЭЦ.