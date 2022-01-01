Указ Путина по ЛДНР заработал ещё до вступления в силу – Пушилин

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Новости Украины

Указ президента РФ Владимира Путина по снятию ограничений для товаров из республик Донбасса ещё до вступления в действие уже ощутимо повлиял на экономику ЛДНР в лучшую сторону.

Об этом в интервью каналу «Россия 24» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Экономические результаты, о которых можно говорить в конце года – имеется в виду и внешний товарооборот, который увеличился на 24 процента, если сравнивать 9 месяцев 2020 года и 9 месяцев 2021-го. Также увеличился и внутренний розничный товарооборот на 27 процентов в том же сравнении, что говорит о значительном для республик Донбасса росте экономики… Безусловно, экономическим улучшениям способствовал и указ президента РФ. Даже с учётом того, что он не прямого действия, и он ещё не вступил в полной мере в действие, мы ещё ждём нормативно-правовых актов со стороны правительства РФ, тем не менее, даже положительные тенденции, связанные с данным указом, уже ощутимо сказались на экономике республики», – заявил Пушилин.

Он подчеркнул, что указ президента РФ не только повлияет как на крупный, так и на средний и мелкий бизнес, но и коснётся каждого жителя республик Донбасса.

«Он позволит запустить предприятия, которые сейчас вынужденно простаивают, он позволит загрузить мощности не на 30-40 процентов, а позволит загрузить потенциал этих предприятий на полные мощности. Что, в свою очередь, позволит и повышать зарплаты, и создавать новые рабочие места, и, конечно, бюджет будет наполняться совершенно в других измерениях, что также положительно скажется на жизни граждан республики», – добавил глава ДНР.

В то же время, ранее Денис Пушилин пояснил, почему в ДНР не снизились цены после указа Путина.