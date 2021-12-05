Почему в ДНР не снизились цены после указа Путина

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Указ Владимира Путина по снятию ограничений для экономических отношений с республиками Донбасса еще не дал эффекта в виде снижения цен, потому что не завершена работа по ликвидации таможенных пошлин.

Об этом в интервью российскому телеведущему Владимиру Соловьёву заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Цены в ДНР пока ещё высокие. Потому что указ президента есть, но правительству РФ был дан ещё месяц на доработку. Это что касается экспорта. Но нам важен ещё и импорт. Потому что на нас распространялись многие вывозные пошлины из РФ, и это отражалось на цене. Поэтому цены будут падать – пошлины должны убрать. Будет проходить целый перечень мероприятий», – сказал Пушилин.

Он также рассказал о ценах на коммунальные услуги в ДНР.

«Что касается газа – с газом у нас всё в порядке. По сравнению с Украиной коммунальные услуги у нас дешевле в разы. Но у кого остались там (на Украине – прим.) знакомые и родственники, когда наши платёжки им показывают – они не верят, говорят, что врём», – резюмировал глава государства.