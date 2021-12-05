Почему в ДНР не снизились цены после указа Путина

05.12.2021  23:56 (Мск), Москва,
Владимир Гладков.  
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Дзен, Донбасс, Россия, Торговля


Указ Владимира Путина по снятию ограничений для экономических отношений с республиками Донбасса еще не дал эффекта в виде снижения цен, потому что не завершена работа по ликвидации таможенных пошлин.

Об этом в интервью российскому телеведущему Владимиру Соловьёву заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Указ Владимира Путина по снятию ограничений для экономических отношений с республиками Донбасса еще не...

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«Цены в ДНР пока ещё высокие. Потому что указ президента есть, но правительству РФ был дан ещё месяц на доработку. Это что касается экспорта.

Но нам важен ещё и импорт. Потому что на нас распространялись многие вывозные пошлины из РФ, и это отражалось на цене. Поэтому цены будут падать – пошлины должны убрать. Будет проходить целый перечень мероприятий», – сказал Пушилин.

Он также рассказал о ценах на коммунальные услуги в ДНР.

«Что касается газа – с газом у нас всё в порядке. По сравнению с Украиной коммунальные услуги у нас дешевле в разы.

Но у кого остались там (на Украине – прим.) знакомые и родственники, когда наши платёжки им показывают – они не верят, говорят, что врём», – резюмировал глава государства.

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