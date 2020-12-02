02.12.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина, Экономика коллапса
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«Украина без Донбасса не выберется из экономической пропасти» – Сивохо


Для Украины сейчас существует отличная возможность построить на Донбассе промышленный комплекс нового уровня, такой же, какой возвели в Германии в послевоенные годы.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил экс-советник секретаря Совбеза Украины Сергей Сивохо, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что Украина без Донбасса не выберется из экономической пропасти, в которую мы скатываемся. Донбасс – это потенциально очень сильный промышленный регион, даже учитывая то, что там разрушены заводы, вывезено что-то. Наоборот, я считаю, что сейчас – старт.

Вы помните Германию после войны? Когда вывозились Krups, Mercedes, Opel вывозились заводами. Остались площадки, остались люди, которые привыкли работать в тех местах.

И, благодаря тому, что старые заводы ушли, Германия смогла совершить качественный скачок, потому что они перешли через уровень, они пропустили в развитии промышленности целый уровень, они совершили качественный скачок и смогли, по моему мнению, достичь того уровня развития в экономике, который у них сейчас есть.


У нас сейчас есть такая возможность на Донбассе, потому что остались площадки и остались люди, которые (внимание!) привыкли к коллективному труду», – рассуждает Сивохо.

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