Украина больше не может оставаться независимым государством

23.11.2018

Украина потеряла экономический суверенитет, живет под диктовку международных структур, а ее государственные институты деградируют до состояния стран «третьего мира».

Об этом в эфире издания Главновости заявил руководитель аналитического центра «Третий Сектор» Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Страна скатывается в цивилизационную воронку. Чтобы оттуда ее вытащить, нужны сумасшедшие усилия. Никто из кандидатов не задается вопросом, как нам перестать ходить по миру с протянутой рукой и всюду одалживать, начав зарабатывать. С таким состоянием экономики Украина не может быть самостоятельным государством. Где ее суверенитет, если МВФ решает внутриполитические вопросы, другие внутриполитические вопросы решает посольство США? Эта страна по определению не может обеспечить эффективную работу государственных институтов”, – подчеркнул эксперт.

Он добавил, что Украина – это страна, где все покупается и продается, а ее власти неспособны навести элементарный порядок и обеспечить безопасность граждан.

“Добро пожаловать в третий мир. Ибо если у нас экономика катится в третий мир, то и политика и все остальное у нас будет стремиться к стандартам третьего мира”, – резюмировал Золотарев.