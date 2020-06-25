Украина еще не достигла дна экономического падения

25.06.2020, Киев, Игорь Петров

Начавшийся экономический кризис будет более серьезным, чем в 2014 году, жителям страны следует готовиться к тяжелым временам.

Об этом в эфире телеканала UKRLIFE.TV заявил экс-заместитель председателя правления НБУ Александр Савченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Падение в Украине будет очень глубоким. Я рассчитываю, что второй квартал у нас будет минус 15% падение ВВП. За первый квартал ВВП упал на 1,3%, промышленность – намного больше, в мае – на 16%. Примерно на столько же упадет и ВВП за май. В целом глубокое падение будет длиться аж до сентября- октября. В третьем квартале мы достигнем дна. И это дно – минус 15%.

Это означает, что люди в среднем будут получать на 15% меньшую зарплату. Процентов 20 людей будет без работы. Налогов будем платить на 15% меньше, т.е. дефицит бюджета будет на 8% а 10-15%.

То есть по масштабам это такой же кризис, как и в 2014 году. Но он более страшный – может быть карантин, под карантин могут быть любые меры. Чиновники даже не думают об экономике. Поэтому украинцам надо готовиться к очень тяжелым временам. Я советую бедным людям экономить, не тратить все, что они имеют. Государство не помогает и помогать не будет. Мы – единственная страна в Европе, которая так поступила со своими людьми и бизнесом», – сказал Савченко.