Украина еще раз подтвердила отказ от Минских соглашений

24.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Украина никогда пойдет на предоставление особого статуса Донбассу, поскольку в таком случае Россия якобы будет влиять на политику Киева.

Об этом в интервью испанской газете EL Pais заявил секретарь Совбеза Украины Александр Данилюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина является суверенным и унитарным государством. Мы никогда не согласимся, что кто-то извне через «особый статус» может влиять на наши решения как суверенной страны, влиять на наши внутренние и внешнеполитические направления или на наши союзы. Это решение нашего народа, и мы не хотим, чтобы «особый статус» стал инструментом для давления на внутреннюю политику независимого государства. Россия пытается разыграть карту с« федерализацией. Однозначно – это способ дестабилизации и разделения страны на две части. Наш ответ – нет. И этот вариант не пройдет», – заявил Данилюк.

Он также добавил, что при восстановлении инфраструктуры подконтрольной Украине части Донбасса Украине не нужны «российские деньги», подчеркнув, что Украина хочет получить их через «репарации».

«Нам не нужны российские инвестиции. Пусть они их сохранят на выплаты территориям после их реинтеграции за тот огромную вред, который они там натворили», – резюмировал секретарь СНБО.

Отметим, что Минские соглашения, подписанные Украиной и утвержденные Советом безопасности ООН, как раз предусматривают наделение Донбасса особым статусом, закрепленным в украинской Конституции.