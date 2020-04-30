Украина идет на дно – Тимошенко

30.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинская власть даже не пытается спасать свою страну от страшного финансового коллапса и трагедии в энергетической отрасли.

Об этом в ходе согласительного совета Верховной рады заявила экс-премьер-министр страны, лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне кажется, мы тут вообще не представляем, в какой ситуации сейчас страна. У меня такое ощущение, что мы на почти затонувшем Титанике передвигаем мебель и совершаем какие-то ритуальные действия, которые абсолютно не связаны с тем, чтобы спасти страну.

Вы знаете, что, во-первых, полностью валится доходная часть бюджета? Вы знаете, что сегодня на полную мощность включена система финансовых пирамид займа денег через облигации внутреннего государственного долго, и через депозитные сертификаты в Национальном банке? На этом строят большие спекулятивные схемы, и никто ни слова об этом не говорит. Мы сегодня в полном финансовом коллапсе, и никаких денег ни от какого МВФ не зашло», – отметила Тимошенко.

Также она сообщила, что энергетическая отрасль Украины находится в состоянии полного разбалансирования.

«Один за другим закрываются блоки атомных электростанций. Сегодня одна за другой закрываются шахты. Коллапс в энергетике такого масштаба, что ещё неделя-две – и мы будем иметь веерные отключения электроэнергии в стране.

У нас заработная плата по энергетикам и шахтёрам сейчас идёт в такой минус, что нам атомщиков придётся спасать от неуплаты заработной платы», – резюмировала политик.