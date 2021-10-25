Украина из натовского плацдарма очень быстро превратится в пепелище – дипломат

25.10.2021 14:20 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Война за захват Галицией всей Украины и противостояние с Донбассом закончится выжженной землёй, которую оставят после себя решившие свои авантюрные планы натовские войска.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил советник главы МИД ЛНР луганский дипломат Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Идёт военное освоение украинской территории, открываются базы. Украинцы очень радуются – мы же всех обхитрили, мы же не открываем американские или натовские базы, это наши учебные базы в Очакове, под Харьковом, под Николаевым, во Львовской, Ровенской областях. Вся Украина превращается в плацдарм. Мне непонятно, почему к этому так равнодушно относятся украинцы, ладно Западная Украина», – отметил Мирошник.

«Западная Украина с 91-го года ведёт войну за захват Украины. То есть мы неправы были – одесситы, луганчане, дончане, мы пытались сделать страну богатой, добывали уголь, плавили металл, говорили, что у нас будет страна, будем процветать, дружить с Россией, у нас всё будет хорошо. А Запад говорил – нет, не будет всё хорошо, нам надо всё захватить, нам надо навязать вам ОУН УПА, заставить вас говорить только на украинском языке, нам надо, чтобы у вас были униаты, а не православная церковь, и так далее, и тому подобное.

Это всё сейчас происходит, step by step, это всё движется к какому-то определенному завершению, то есть Украину поглощает это всё», – сказал Мирошник.

«Люди это не видят, не понимают, не согласны подниматься, не согласны защитить свой дом, потому что неужели кто-то считает, что если рядом открывается база НАТО, что у тебя будет счастье? Натовские ребята придут, повоюют и уедут, а разруху, сожженную землю оставят вам. Украина из плацдарма очень быстро превращается в пепелище, это пепелище вам приготовлено, поэтому ребята быстренько решат свои вопросы, они создадут какие-то проблемы, они не могут ничего выиграть, они оставят разруху и уедут», – добавил дипломат.

Он напомнил, что нынешний президент Владимир Зеленский обещал украинцам народовластие и референдум о курсе в НАТО.

«А сейчас как-то всё это прошло, никто не интересуется у этого народа, идти им в НАТО или, всё уже данность, все идут в НАТО, все двумя руками это поддерживают, все за это голосовали», – заключил Мирошник.