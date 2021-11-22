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Новости Украины

«Зелёная» политика Украины привела страну не к экономическому росту, как того обещал Зеленский, а к неминуемому дефолту. В обанкрочивании «незалежной» её постмайданные чиновники и западные кураторы, по традиции, объявили Россию.

Поэтому Зе-чиновники и по совместительству – недоэкстрасенсы – называют конкретные даты того, когда в «незалежную» вторгнутся «войска агрессора».

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Об этом в своей колонке для «ПолитНавигатора» пишет экономист Алексей Муратов, один из лидеров движения «Донецкая республика».

Угроза дефолта для Украины последние 7,5 лет стала хорошей традицией. На этот раз 20-процентное повышение дефолтного рейтинга страны обусловлено блокировкой «ЗЕлёной» властью выплаты долгов перед «зелёными» инвесторами из средств целевых «зелёных» еврооблигаций под госгарантии. Средства были выплачены всем юрлицам, кроме компаний группы ДТЭК (Рината Ахметова), которые руководство ГП и госбанка в ручном режиме удалили из платежных поручений.

Совершая очередные финансовые махинации, Зе попытался нанести удар по мешающему ему олигарху, но в итоге спровоцировал обвал курса гривны и отпугнул от Украины инвесторов, которые и без «зелёного» скандала не шибко хотят инвестировать в Зе-Украину.

При этом, ситуация на энергетическом рынке «незалежной» продолжает оставаться патовой – без импортируемых газа, угля и электроэнергии в грядущую зиму Украина рискует замёрзнуть. Но для импорта нужны деньги, которые иностранные инвесторы после очередных громких Зе-махинаций могут не дать.

Зато у «слуг» народа есть деньги на строительство «стены» на белорусской и российской границе. Министр МВД Монастырский предлагает включить в бюджет на 2022 год 17 млрд. гривен для возведения «стены Зеленского». Таким аппетитам «зелёных» позавидовал бы первый «стеностроитель» постмайданной Украины Яценюк.

Но фокус в том, что Зе-маргиналы хотят забаррикадироваться от тех стран, которые могут спасти Украину от кризиса. Даже не просто забаррикадироваться, а воевать с ними – естественно, руками простых украинцев. Поэтому, прикрывая свою геноцидную политику по отношению к украинскому населению и Украине в целом, Зе-власти активно нагнетают американскую тему «российского вторжения».

Зе-оккупанты даже не скрывают, что «вторжение» начнётся сразу после дестабилизации на Украине, которую спровоцировала «рука Кремля». Эту «дестабилизацию» Зе-слуги трактуют как отсутствие ресурсов, упадок уровня жизни, коррупция, рост тарифов в геометрической прогрессиии т.д. Собственно, ничего нового в «незалежной» не происходит: мифическая «рука Кремля» помогала высасывать все соки из Украины Порошенко, теперь по этому сценарию президентствует порошенковский «антипод» Зеленский.

Градус напряжённости в «незалежной» накалён до предела: на фоне угрозы дефолта, энергетического кризиса – западные «партнёры» накачивают страну оружием и громкими антироссийскими лозунгами, готовя украинское население к большой войне с РФ. Складывается такое впечатление, что западные «партнёры» готовы воевать с Россией до последнего украинца.