Украина начала готовить законодательную базу для «деоккупации Крыма»,

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В украинском парламенте прошло мероприятие под громким названием: «Взаимодействие Верховной Рады Украины и Представительства Президента Украины в Автономной Республике Крым для реализации политики деоккупации и реинтеграции Крыма»

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщается на сайте Верховной рады.

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«Тема Крыма стала очень важной для Украины, парламента, международной безопасности. Именно поэтому должны говорить и о конкретике, которая нас ждет после деоккупации, освобождения нашей территории», – заявил первый вице-спикер рады Александр Корниенко, открывая мероприятие.

Он считает, что нужно уже сегодня готовить законодательную базу для «деоккупации Крыма».

«Это и законопроекты, инициативы, подзаконные акты, основы и устои для того, чтобы мы могли создать качественный кадровый резерв для дальнейших процессов. Очень много вопросов в смежных отраслях – экология, водопользование, демилитаризация, геополитические вопросы. Ведь все понимают, что безопасность и Средиземноморье, например, во многом зависит от безопасности Черного моря», – подчеркнул политик.

А назначенная Киевом на должность постоянной представительницы президента Украины в давно несуществующей АРК Тамила Ташева уточнила, что рабочая группа сосредоточилась на следующих направлениях:

«Возобновление работы органов публичной администрации и кадрового обеспечения, привлечение к ответственности за международные преступления и преступления против национальной безопасности, вопросы амнистии и люстрации, верификации документов и решений оккупационных судов, вопросы права собственности и гуманитарной политики, а также демилитаризации образовательной и культурной сфер».

А заместитель главы комитета по гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук сообщила, что готовит резолюцию в ПАСЕ.

«В ПАСЕ я готовлю резолюцию об уничтожении культурной идентичности и готова принять все примеры из Крыма в этот документ. Должны показать, что там происходит с 2014 года. Поскольку сейчас акцентируются на событиях, которые начались в 2022 году», – сказала Кравчук.