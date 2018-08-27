Украина, наконец, обрела достойное место в мире: Cтукач планетарного масштаба

27.08.2018, Киев, Роман Ворохтыч

В связи со вступлением в силу санкций США против РФ в связи с якобы отравлением в Великобритании граждан Великобритании и РФ Скрипалей посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что посольство будет отслеживать нарушения санкций.

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«Россия воспринимается как противник, поэтому эта санкционная линия будет усиливаться», – пояснил украинский политик мотивацию правительства США.

Что же касается отслеживания попыток обойти санкции (американскими партнёрами российских предприятий), то в этом отношении украинские дипломаты тесно взаимодействуют с Госдепом и Министерством финансов США.