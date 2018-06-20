20.06.2018, Донецк, Владимир Гладков

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Украина нанесла новый удар по ДНР. Есть пострадавшие

В результате миномётного обстрела украинскими военными подконтрольного ДНР населённого пункта Горловка получил ранения местный житель.

Об этом сообщает Оперативное командование ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«20.06.2018г. в 20:00 в результате обстрела территории Донецкой Народной Республики со стороны ш. Южная в направлении ш. Гагарина из МО 82 мм находясь во дворе собственного дома по адресу: г. Горловка, ул. Садовая, д. 44 кв. 9 получило ранение гражданское лицо: Василега Александр Николаевич, 1982 г.р.», – говорится в сообщении.

Согласно оперативной информации, обстрел вёлся с позиций 24-й ОМБр ВСУ.

В оборонном ведомстве также уточняют, что пострадавший получил осколочное не проникающие ранение головы, левого плеча и грудной клетки. В настоящее время госпитализирован в Городскую больницу №2 города Горловка.