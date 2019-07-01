Украина насмешила немцев своим отношением к федерализации

01.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Киев никогда не закрепится в Донецке, если будет пытаться проводить украинизацию региона и бороться с советскими символами.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил эксперт-международник, экс-глава информационного департамента МИД Украины Олег Волошин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт подчеркнул, что за федерализацию выступят и «европейские партнеры» Украины.

«Федеративной Республике Германия смешно говорить о том, что федерализация Украины – это проблема. Для Германии федерализация не проблема, почему здесь это проблема? Простому немцу, у него федеральное государство, здесь есть война и люди говорят – цена мира – то, что Донбасс получит свои особые права в области языковой политики, гуманитарной, там не будет закон о декоммунизации действовать, например, и так далее. Любой немец или француз скажет: «А в чем проблема?», – сказал Волошин.

Он добавил, что хотел бы отмены законов о декоммунизации и тотальной украинизации на всей территории Украины.

«Но уж точно, если мы хотим вернуться в Донецк и первым делом установить на украинском телевидении квоты на украинский язык, мы не вернемся туда никогда, я могу сразу сказать», – заявил Волошин.