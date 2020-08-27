Украина не жизнеспособна как этническое понятие – Карасёв

27.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Несмотря на то, что «Россия-агрессор, аннексировала и так далее», основная проблема в том, что в Крыму и на Донбассе угроза этнической безопасности существовала всегда.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В чём заключается национальная идея? Почему мы должны жить вместе, что нас объединяет? Чтобы было желание жить вместе. Смотрите, когда многие львовяне говорят о том, что мы не хотим жить с дончанами, потому что они такие и такие, значит, они не видят этих людей в качестве членов коллективного сообщества, потому что они говорят, что они другие.

До тех пор, пока мы не ответим на те вопросы, которые в свое время стояли перед западноевропейскими государствами и на которые они дали ответы. Такой вопрос, где заканчивается Франция? Что такое Англия? Вот мы должны дать ответы, где заканчивается Украина? В Крыму она заканчивается или нет? А на Кубани она заканчивается? Кто-то скажет, что и там. Или она заканчивается на линии соприкосновения?

Пока мы не ответим, что такое Украина – этническое понятие или географическое, до тех пор историческая политика будет контрпродуктивная», – заявил Карасёв.

При этом он сам ответил на свой вопрос, что Украина – понятие географическое, и добавил, что все проблемы происходят из-за попыток «этнизации государственности».

«Понятно, Россия агрессор, аннексировала и так далее. Но проблема в том, что была такая дилемма этнической безопасности, она и на Донбассе была, когда увидели, что в центре «титульная нация» взяла власть, монопольно, начинается фактически процесс этнизации государственности. Потому что Украина оставалась и пока еще остается географическим понятием, а не этническим понятием.

Украина – это понятие географическое, мы же не Украинская республика, нет? Мы же не Украинская народная республика, нет? Мы ведь не УССР? В Конституции как записано – Украина. Это говорит о том, что пока еще это географическое понятие», – объяснил политолог.

«Так вот, увидели, что происходит этнизация, культурная ассимиляция, подавление языка, русский язык для них родной, у них сразу сепарация в голове, а потом уже дальше это все пошло. И мы эту политику дальше и проводим, а она может быть губительна для страны, потому что одно дело географическая Украина – мы все Украинцы, потому что принадлежим этой территории, мы тут жили, учились и так далее, кто-то на русском говорит, кто-то на украинском, кто-то на смешанном суржике, но мы все вместе, мы Украинцы, а теперь – нет.

Особенно после 2014 года появился «правильный» украинец и «неправильный», «патриот» и «не патриот». Вот, есть украинские украинцы, а вот если ты говоришь на русском языке, ты уже какой-то не такой, непонятный, не украинский украинец.

А как это вообще бывает, неукраинский украинец? А кто тебе лицензию дал говорить, что это украинский украинец, а это не украинский украинец? Кто тебе дал такую лицензию, кто тебе дал такое право?» – возмущается Карасёв.