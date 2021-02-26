Украина негодует: Интерпол отказывается преследовать крымчан

26.02.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Интерпол отказывается объявлять в международный розыск лиц, которых Украина обвиняет в преступлениях, якобы совершенных в Крыму.

Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил так называемый «прокурор Автономной республики Крым» Игорь Поночовный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам «прокурора», Интерпол отказывает Украине неофициально.

«В данное время Уголовно-процессуальный кодекс Украины позволяет осуществлять досудебное расследование только в отношении лиц, которые объявлены в международный розыск. То есть для того, чтобы суд дал разрешение на осуществление специального досудебного расследования, нужно объявить лицо в международный розыск.

Во-первых, процедура в национальном законодательстве прописана абсолютно несовершенно, но наибольшей проблемой является позиция самого Интерпола, который абсолютно под разными причинами и мотивами отказывается осуществлять розыск лиц, которые причастны к тем или иным преступлениям, совершенным в Крыму.

Это касается и военных преступлений, и преступлений против основ национальной беопасности, касается и общих уголовных преступлений. То есть абсолютный бойкот любых инициатив по международному розыску преступников, которые совершили преступления в Крыму, Интерполом объявлен, конечно, неофициально», – заявил Поночовный.