02.09.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Крым, Россия, Сюжет дня, Украина, Экономика коллапса
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Украина потеряла миллиард долларов на блокаде Крыма

Блокада Крыма была ошибкой со стороны Украины. Такой шаг ежегодно приводит к потере минимум миллиарда долларов для украинской экономики. Россия же, напротив, успешно справилась с блокадой и открыла для своих производителей новые рынки в Крыму.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил бывший министр экономики Украины Виктор Суслов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ошибочной была блокада Крыма. Когда подорвали линии электропередач, вызвали большие проблемы, в том числе, и на Запорожской атомной станции, которая поставляла электроэнергию в Крым. Чем это закончилось? Это закончилось тем, что немцы помогли России построить две электростанции в Крыму, «Сименс» поставил турбины.

Украина потеряла от блокады Крыма около одного миллиарда долларов. Насколько я помню, больше 300 миллионов от экспорта электроэнергии и больше 600 миллионов от экспорта продуктов в год, которые поставляли фермеры Херсонской области, Николаевской области – юга Украины. Весь этот рынок перешел Ставрополью, Кубани, частично туркам и так далее.

Поэтому каждый раз возникает вопрос – в чьих интересах это все делалось? Мне кажется, и одна, и вторая блокады были не в интересах Украины. Украине они нанесли очень большой экономический ущерб, а той стороне они ущерба не нанесли, потому что они перераспределили рынки и дали возможность той же самой России дополнительно на этой территории зарабатывать», – заявил Суслов.

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