Украина пожаловалась, что ей не дают работать с НАТО

25.11.2020, Киев, Вадим Москаленко

НАТО не не работает с Украиной на уровне министров обороны, несмотря на все попытки украинского военного руководства наладить прямой диалог.

Об этом в ходе публичной дискуссии «Украина-НАТО. Партнерство расширенных возможностей: что дальше?» заявил замминистра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В то же время, не всё идеально, есть над чем работать. Для примера могу только сказать, что мы продолжаем констатировать факт заблокированной работы комиссии «Украина при НАТО» на уровне министров обороны.

Как по мне, это контрпродуктивно, потому что министр обороны государства, которое воюет в близости к восточному флангу НАТО, не в состоянии работать в таком формате со своими коллегами, делиться опытом, а главное – выйти на согласование конкретных действий, таких как использование всего инструментария в дальнейшей нейтрализации такой угрозы Евроатлантической безопасности. Мы для этого пользуемся всеми альтернативными площадками», – пожаловался Петренко.

Отметим, что работа в комиссии заблокирована по инициативе Будапешта, таким образом выражающего протест против языкового ущемления венгерского национального меньшинства на Украине.