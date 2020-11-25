25.11.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Вооруженные силы, НАТО, Политика, Украина
Просмотров:

Украина пожаловалась, что ей не дают работать с НАТО


НАТО не не работает с Украиной на уровне министров обороны, несмотря на все попытки украинского военного руководства наладить прямой диалог.

Об этом в ходе публичной дискуссии «Украина-НАТО. Партнерство расширенных возможностей: что дальше?» заявил замминистра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«В то же время, не всё идеально, есть над чем работать. Для примера могу только сказать, что мы продолжаем констатировать факт заблокированной работы комиссии «Украина при НАТО» на уровне министров обороны.

Как по мне, это контрпродуктивно, потому что министр обороны государства, которое воюет в близости к восточному флангу НАТО, не в состоянии работать в таком формате со своими коллегами, делиться опытом, а главное – выйти на согласование конкретных действий, таких как использование всего инструментария в дальнейшей нейтрализации такой угрозы Евроатлантической безопасности. Мы для этого пользуемся всеми альтернативными площадками», – пожаловался Петренко.

Отметим, что работа в комиссии заблокирована по инициативе Будапешта, таким образом выражающего протест против языкового ущемления венгерского национального меньшинства на Украине.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть