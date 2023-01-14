Украина превратилась в натовскую ЧВК – заявление в ООН

Украина превратилась в частную военную компанию для НАТО, который воюет руками украинцев с Россией.

Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постпред России в ООН Василий Небензя, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам дипломата, «война по доверенности», которую ведет Украина, выражается в снабжении ее боевиков оружием и деньгами со стороны стран-членов Альянса.

«Украина, по сути, превратилась в натовскую ЧВК. Ей платят деньги, снабжают оружием, разведданными, говорят, куда стрелять, и где атаковать. Страдает же от этого украинский народ, который заставляют воевать ради чужих задач. Вчера это, кстати, признал украинский министр обороны Резников.

Вот его слова, цитирую: «Мы выполняем миссию НАТО без потери их крови, но с потерей нашей. Поэтому Запад нам должен давать оружие и деньги». Вот она – формула войны НАТО по доверенности, до последнего украинца. Лучше ее не опишешь. А заодно и циничная, подтвержденная истинной подоплека любых украинских, так называемых «мирных инициатив», – заявил Небензя.