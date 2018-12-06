Украина приравняла нацистских пособников к ветеранам Великой Отечественной войны

06.12.2018, Киев, Владимир Гладков

Верховная Рада внесла изменения в закон «О статусе ветеранов войны и гарантиях их социальной защиты», чем фактически приравняла гитлеровских коллаборационистов из УПА и других украинских нацистских организаций 20-го века к ветеранам Красной армии.

Соответствующий законопроект в ходе пленарного заседания украинского парламента был представлен Юрием Шухевичем – сыном командира УПА и гауптмана Третьего Рейха Романа Шухевича, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В первую очередь, сегодня, в день Вооруженных сил Украины, хочу поздравить наших военных, – всех тех, которые служили и служат сегодня, – с этим праздником.

Но, в то же время, хочу обратиться к вам с тем, что есть еще целая категория людей, которые воевали за Украину, отдавали за нее жизни, и некоторым посчастливилось дожить до сегодня. Их немного, их всего 1 300 по нашим подсчетам. Это военные Украинской повстанческой армии и вооруженных формирований Организации украинских националистов.

Наш законопроект направлен на то, чтобы дать, в конце концов, этим военным то, что они заслужили – участника боевых действий. Этот статус даст им определенные гарантии и хоть частично возместит им то, чего они были лишены годами.

Комитет добавил еще одну правку: включить туда кроме УПА, Полесской Сечи и Украинской национальной революционной армии, еще также участников Украинской военной организации и Организации народной обороны Карпатская Сечь», – заявил сын нацистского преступника.

Большинством нардепов закон был принят за основу и в целом – 236 из 326 депутатов проголосовало «За».

«Украинская власть делает всё возможное для вычёркивания памяти о борцах с фашизмом с целью последующей героизации нацизма. И применяет она до боли знакомую всем нам технологию «окна Овертона». Некоторое время назад Киев явочным порядком приравнял бандеровцев к ветеранам Великой Отечественной войны, сейчас это произошло уже на официальном уровне. А завтра, в рамках кампании по так называемому «взаимопониманию и примирению», начнут продавливать ветеранский статус воевавшим в дивизии СС «Галичина». Что будет послезавтра – предсказать несложно: кампания по демонизации советских солдат уже идёт, поэтому объявление их «оккупантами и поработителями Украины» тоже не за горами.

И ничего, что закон затрагивает очень небольшую прослойку, ведь самому молодому из подпадающих под его действие уже под девяносто лет, а большинства уже нет в живых: для украинских реалий очень важна символичность, поскольку символы являются своего рода указующим перстом для происходящих в обществе процессов», – сказал «ПолитНавигатору» историк и постоянный эксперт «Изборского клуба» Александр Дмитриевский.