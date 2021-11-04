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04.11.2021 21:29 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Общество, Политика, Россия, Сельское хозяйство, Скандал, Украина, Экономика коллапса
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Украина реализует лозунг «хватит кормить себя!» – Незалежко

Новости УкраиныДефицит свинины, сахара и угля – это закономерное следствие движения по пути окончательного превращения...

Дефицит свинины, сахара и угля – это закономерное следствие движения по пути окончательного превращения Украины в сырьевой придаток Запада.

Об этом в эфире YouTube-канала киевского рэпера и блогера Тарика Незалежко заявил украинский политолог Дмитрий Джангиров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы идём по пути либеральных реформ и мы, вдумайтесь, ввозим сахар, ввозим сало. Более того, по салу у нас отрицательное сальдо, мы ввозим больше чем продаём. Мы больше ввозим свинины, причём всякую там голландскую, чем продаём, а продаём во Вьетнам, чуть ли не главный покупатель свинины – это Вьетнам. Как ни странно, возникают тоже дефициты.

Почему? По простой причине, потому что нас выдавливают в сырьевые отрасли, потому что животноводство – это всё-таки более сложный процесс, чем выращивание рапса или кукурузы и даже пшеницы.

И даже производство сахара можно приравнять к крекинговым процессам в нефти, это достаточно сложное производство. Нужны специалисты, оборудование, заводы, технологии новые, но мы же теряем производство сахара. Притом, что мы были в рамках Союза одним из главных центров», – констатировал Джангиров.

«Кормили всех. «Хватит кормить Москву», ну а потом – и себя тоже», – иронизировал Незалежко.

«Вот то, что мы говорили, что мы кому-то всё давали, теперь этого не хватает нам. В Украине, которой не хватает угля, надо что-то, как говорилось у Жванецкого, «надо что-то в консерватории изменить». Может что-то в «95 квартале» поменять надо?» – сказал политолог.

Также он указал, до какого убогого состояния деградировала Украина, которая ещё буквально 24 года назад открывала в Китае технопарк.

«Конечно, деградация началась давно. В 1997 году ещё мы открывали украинский технопарк в Китае, а это недавно было, это 24 года назад, не так давно…

Какой технопарк?.. Какой Китай?! Мы сейчас хотим, чтобы китайцы к нам с чем-то пришли. И мы рассказываем, как мы любим китайскую компартию, но, правда, «Мотор-Сич» у них отобрали.

Китайская компартия, как это: наверное, можно обмануть отдельного китайца, группу китайцев, но китайскую компартию… мелкий барыга Арахамия сладкими речами не обманет, понимаете.

Они тысячелетиями смотрели на таких северных варваров, опыт взаимодействия есть, и вот ты только открыл рот, а он уже на тебя смотрит и видит, как у тебя на лбу иероглиф проступает. Он просто понимает кто ты такой, тем более, когда это всякие Арахамии, Корнейчуки», – добавил Джангиров.

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