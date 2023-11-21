Украина смогла восстановить только половину поврежденных ВС РФ энергообъектов, – эксперт

Анатолий Лапин.  
21.11.2023 12:16
  (Мск) , Киев
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Дзен, Общество, Украина, Энергетика


Украина смогла восстановить не более половины от разрушенных ударами прошедшей зимой объектов энергетики.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина смогла восстановить не более половины от разрушенных ударами прошедшей зимой объектов энергетики. Об...

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По словам Омельченко, это привело к дефициту мощностей, а, значит, грядущей зимой в стране даже без учета ударов ВС РФ будут введены графики отключений.

«Украина не имеет сейчас запаса мощностей. По сути, мы входим в зиму без достаточного запаса мощностей. В ноябре пока что у нас будет хватать мощностей, морозы небольшие. Но я имею в виду мощности генерации – у нас может быть много угля и газа, но у нас недостаточно мощностей, которые вырабатывают из этих энергоносителей электрическую энергию. Потому что было очень много повреждено или уничтожено объектов, около 50%. В первую очередь, генерации, тепловой генерации. Восстановили только определенное количество – не более половины от того, что было повреждено. Поэтому у нас возник дефицит мощностей, который может отразиться на зиме. У нас нет резерва мощности, поэтому, если выпадает какой-то блок атомный зимой, это очень большие могут быть проблемы. Поэтому даже если не будет каких-то обстрелов, то в холодную пору, когда морозы будут ниже семи градусов по Цельсию, мы можем иметь дефицит около двух-трех гигаватт. Частично этот дефицит может покрываться за счет импорта электрической энергии, но все равно Украина вынуждена будет применять плановые графики отключений», – заявил Омельченко.

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