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Украина сорвала все достигнутые договорённости по разведению сил и средств на Донбассе
Украинская сторона снова сорвала реализацию Рамочного решения о выведении сил и средств на всех трех пилотных участках в Донбассе.
Об этом по итогам заседания рабочей группы по вопросам безопасности Контактной группы в Минске сообщает Представительство ДНР в СЦКК и в переговорном процессе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Одним из самых горячих вопросов повестки встречи оставался срыв украинской стороной реализации Рамочного решения на всех трех пилотных участках разведения сил и средств.
Координатор СММ ОБСЕ, посол Эртугрул Апакан призвал стороны озвучить конкретные шаги для стабилизации ситуации на всех трех участках и не допустить регресс на тех участках, где удалось добиться положительного результата. Также озвучил, что последнее нарушение режима прекращения огня на участке разведения сил и средств №1 «Станица Луганская» зафиксировано 22 мая», – говорится в сообщении.
При этом представители ДНР отметили, что по нформации СММ ОБСЕ, отраженной в отчетах, на данный момент можно констатировать факт срыва Рамочного решения на всех трех участках.
«Миссия зафиксировала новые позиции ВСУ на пилотном участке №3 «Петровское – Богдановка» там, где их быть не должно, установку новых минных полей в пределах участка разведения №2 «Золотое» – где их быть не должно. Первый участок «Станица Луганская» все так же остается без малейшего прогресса.
Единственным действенным шагом возвращения к реализации Рамочного решения – это вывод сил и средств ВСУ с территории участка разведения и ликвидация новых позиций. В противном случае Республика будет вынуждена вернуть свои военные силы и средства на исходные позиции, которые были до начала разведения», – предупредили в представительстве ДНР.
«К сожалению, украинская сторона снова намеренно использует переговорную площадку для введения в заблуждение мировую общественность и всех участников Минского процесса, продолжая попытки решить конфликт военным путем», – констатирует пресс-служба Представительства ДНР в СЦКК и в переговорном процессе.
Метки: Минский процесс
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