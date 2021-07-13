Украина способна лишь цыганить по миру – в Киеве сгорают со стыда

13.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Вместо обсуждения и реализации крупных и выгодных проектов Киев способен только клянчить деньги у своих западных «партнёров».

Об этом в эфире интернета-канала «Ukrlife» заявил бежавший в Киев оппозиционный белорусский политолог Игорь Тышкевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На переговорах с Германией мы говорили о помощи, причём заметьте, мы говорим не о совместном создании оружия, а говорим – «дайте», или «продайте». Иными словами, не долгосрочные проекты, а краткосрочные сделки», – сказал он.

При этом, по мнению Тышкевича, действительно важные проекты Украина с западными «партнёрами» не обсуждает.

«Мы не говорили по очень важной теме для Европейского союза – водороду. А это шанс для нашей ГТС, потому что Европейский союз видит Украину как возможного производителя данного типа сырья», – утверждает змагар.

Кроме того, Тышкевич подчеркнул, что Киеву не следует надеяться на «доброту» и «сострадание» западных политиков, каждый из которых отстаивает интересы исключительно своей страны.

«Украине нужно научиться говорить «нет». Потому что если мы этого не научимся, любой партнёр не будет изучать детали ситуации в стране и понимать тонкости процессов, он изучит вопрос, но только в сфере своих интересов. Второе, любой иностранный политик давал присягу верности своему государству. Ангела Меркель не просыпается каждое утро с мыслью, какая там зарплата у доярки под Винницей, и не должна. Байден не думает об украинских заробитчанах, потому что это не их интересы. Они думают об американцах и немцах», – догадался Тышкевич.