Украина убила «Гиви», подослав блондинку. Агент СБУ рассказал всё на камеру

06.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Агент СБУ Олег Сугерей в интервью сайту Александра Турчинова «Цензор» рассказал подробности убийства в Донецке командира батальона «Сомали» Михаила Толстых, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Сугерей до 2015 года участвовал в войне на Донбассе в составе ВСУ. После демобилизации перешёл в контрразведку СБУ. В марте 2017 года в Донецке был взят в плен. Передан на украинскую сторону в рамках обмена удерживаемыми лицами 29 декабря 2019 года.

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«У нас предполагалась заброска в Донецк, чтобы в дальнейшем вытащить оттуда российского офицера для нашего обменного фонда, но потом это всё переигралось, потому что посчитали неперспективным, или это тоже была часть плана, потому что во всю мозаику меня никто не посвящал, я не видел.

Мы придумали легенду, со мной была напарница, по легенде мы должны были быть с ней в близких отношениях. Мы получили паспорта, я сам должен был быть жителем Мариуполя, и после адаптации в самом Мариуполе планировалось, что нас перекинут в Донецк для дальнейших действий. Как оказалось в итоге, мы заехали, ещё «Гиви» был жив, а уехали – он уже был мёртв», – заявил агент.

«Так совпало, что ты заехал в оккупированный Донецк с этой девушкой, и во время вашего пребывания произошёл взрыв, и известный террорист Михаил Толстых, позывной «Гиви», командир батальона наёмников «Сомали», который проживал на тщательно охраняемой военной базе, был взорван в своём служебном кабинете.

Расскажи, как это произошло? Я понимаю, что был так называемый судебный процесс, который разыграли российские спецслужбы, там оглашены многие детали по тебе, но как раз этот вопрос публично описан не был. В чём тебя подозревали?» – спросил украинский пропагандист Юрий Бутусов.

«Публично не описано, потому что дело ещё не закрыто, ведётся следствие ФСБ, они надеются получить людей, которые принимали в этом участие. Как бы я ни упирался, они мне объясняли, а это было уже известно, что твоя задача была обеспечить прикрытие и отход этой девушки, с которой я ездил.

«Гиви» после ликвидации «Моторолы» вообще боялся куда-то выйти, но он такой был любвеобильный, и девочек ему просто привозили. И, в конце концов, туда внедрилась наш агент, такая блондиночка известная. Я подробностей не знаю, даже далёк, но заложила взрывчатку, и утром, придя на работу, сработало это устройство», – рассказал Сугерей.

По его словам, спецоперация готовилась два года, непосредственно на ее исполнение ушло около 10 дней.