Украина вознамерилась «составить конкуренцию России» на международном рынке вооружений

11.08.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украина должна взять пример с России и начать создавать современное высококлассное вооружение, чтобы продавать его за границу и, таким образом, составить конкуренцию Москве.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас уже есть лучшие, хорошие разработки. Но их необходимо модернизировать. В чём проблема «Буков» – им надо продолжать срок гарантированного использования. Почему Россия закончила их использование – наш производитель ездил туда и продлял срок гарантированного использования. Теперь не ездит, и они снимают с боевого дежурства, ставят свои. У нас надо то же самое. Инженеры знают, как делать, они сделают, именно своё производство. Нам дадут денег, создадим совместное предприятие. И продавать на рынки, занятые Российской Федерацией, с ними конкурировать. Вот, чем надо заниматься», – рассуждает он.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что на Украине до сих пор не выполнен оборонный заказ на 2019 год – в ВСУ так и не поставлены обещанные ракеты «Нептун». С разработкой и производством других «новейших» образцов украинского вооружения дела обстоят не лучше.