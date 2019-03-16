Украина заходит в длительный период лихорадки

16.03.2019, Черкассы, Владимир Гладков

На Украине начинается длительный период нестабильности – вслед за президентскими выборами грядет парламентская кампания, потом формирование правительства, а затем и выборы местных советов. Страну будет лихорадить.

Об этом в эфире телеканала «ТРК Викка» заявила главный редактор киевского еженедельника «Зеркало недели» Юлия Мостовая, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что Украина сейчас настолько слаба, и пропасть между тем, что говорится и делается на самом деле политиками, большинством из них, настолько велика, что может случиться что угодно. Так и есть. Никто не знает, чем закончатся эти выборы. Эта предвыборная кампания – сплошной сюрприз.

Я не думаю, что некто из кандидатов, в случае проигрыша, сможет с этим смириться, будут, возможно, попытки майдана, ибо есть основания считать, что идёт манипуляция с голосами.

И во время агитации, конечно, этой скупки, сетки, то есть, будут проблемы с этим.

Но я не думаю, что если даже майдан будет какой-то, то сверхмощный. Но ведь это только часть. Это же только президентские выборы.

А далее парламентские, формирование правительства, а там уже и местные. То есть, мы с вами заходим в длительный, нервный, лихорадочный путь, и нужно сделать всё для того, чтобы он минимально отражался на людях и на обществе, и без того уставших», – рассказала Мостовая.