Украинцев призвали бежать закупаться на новогодние праздники, пока не ввели полный локдаун

01.12.2020, Киев, Игорь Петров

Власти Украины могут ввести полный локдаун уже 24 декабря. Или даже раньше.

Об этом в эфире NEWSONE заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина имеет очень высокую заболеваемость. Мы входим в десятку стран с самым высоким уровнем заболеваемости. Почему мы действуем не так, как там? Видимо, какие-то свои соображения есть. А люди должны готовиться к тому, что локдаун будет на новогодние праздники.

Скорее всего – с 24 декабря до середины января, а может быть даже и раньше придется вводить. Так что нужно своевременно позаботиться о новогодних подарках для членов семьи, друзей и знакомых. Возможно, перед самым Новым годом купить что-то будет сложновато», – сказал он.

Ранее депутат от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский сообщил на своей странице в Фейсбук, что правительство объявит локдаун с 24 числа. Политик прогнозирует длительность карантина в три недели — до 15 января.