Украинцы хвастаются в Польше демонстрацией подбитой российской техники

27.06.2022  08:36 (Мск), Варшава
Никита Еременко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Политика, Польша, Пропаганда, Россия, Украина
Новости Украины

Сегодня, 27 июня, в Варшаве откроется выставка российской техники, уничтоженной или захваченной ВСУ.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Сегодня, 27 июня, в Варшаве откроется выставка российской техники, уничтоженной или захваченной ВСУ. Об...

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По словам пресс-службы украинского ведомства, на выставке будут представлены:

▪️ основной боевой танк российской армии — Т72Б (уничтожен ВСУ во время боя 31 марта 2022 около с. Дмитровка Бучанского района, в пригороде Киева);

▪️ 152-мм САУ «Мста-С» (повреждена артиллерией ВСУ на Сумщине; в артиллерийских дуэлях с этой САУ участвуют, в частности, польские САУ «Краб»);

▪️ образцы снарядов РСЗО “Ураган” и “Смерч”.

Сообщается, что экспозиция откроется в историческом центре польской столицы — на Замковой площади.

В церемонии открытия примут участие:

▪️ заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр;

▪️ руководитель Канцелярии Премьер-министра Республики Польша — министр Михал Дворчик;

▪️ государственный секретарь Министерства национальной обороны Республики Польша Войцех Скуркевич;

▪️ временный поверенный в делах Украины в Республике Польша Олег Куць.

Напомним, о намерении развернуть масштабную пропагандистскую акцию в виде передвижных выставок подбитой российской техники в Европе, в Киеве заявили еще неделю назад. Правда, остаются неясными цели, которых хочет добиться Украина такой демонстрацией. Если речь идет о демонстрации возможностей российского военпрома – то об этом в ЕС осведомлены не хуже украинцев. Если же таким образом хотят подчеркнуть боевую мощь ВСУ, то перечисленная техника выглядит слабовато, стоило бы добавить более серьезные образцы вооружений, похвастать уничтожением которых ВСУ не могут.

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