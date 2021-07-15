Украинцы напрямую связали своё нищенское существование с полной зависимостью Зеленского от Запада

15.07.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Украинскую власть и ее политику граждане Украины считают зависимой от других стран и международных организаций.

Об этом на презентации результатов социологического исследования, проведенного Центром «Социальный мониторинг» заявил директор Центра Дмитрий Дмитрук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

Полностью независимым Зеленского считает не больше 8,5%. При этом год назад этот показатель составлял 10,1%. Частично зависимым его считают 40,7% и полностью зависимым 44,1%.

«То есть, в целом негативная динамика оценки», – отметил Дмитрук.

Показатели зависимости кабинета министров Украины полностью перекликаются с оценками зависимости президента – его полностью зависимым считают 45,2%, частично – 40,2%, а независимым – лишь 6,5%.

«В общественном сознании эти две ветви власти считаются очень сильно связанными. Они не воспринимаются как отдельные часто. Вы видите, что практически такие же оценки у нас и относительно кабинета министров», – отметил социолог.

Ещё хуже оценки независимости экономической политики украинской власти. Полностью зависимой ее считают 47,1%, частично – 41,7%, а независимой – лишь 5,0%.

«Мы должны понимать, что тут на факторы, по которым оценивается зависимость и независимость, накладывается ещё неудовлетворенность экономической политикой и тем уровнем жизни, который есть в обществе. Соответственно, тут оценки ещё хуже, потому что негативное отношение к уровню жизни, качеству жизни, уровню материального обеспечения и социальных гарантий, которые должны были бы обеспечиваться успешной экономической политикой которую мы, к сожалению, не видим», – делает вывод Дмитрук.

Большинство опрошенных также считают, что иностранные граждане, приглашённые на работу в органы власти и для управления государственными компаниями, вредят этой работе. Лишь 12,6% опрошенных считают, что они полезны, 25,8% – что они не полезны и не вредны, и 52,2% – что они вредны.

«Такая негативная оценка мало меняется со временем», – заключил украинский социолог.