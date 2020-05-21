21.05.2020, Киев, Игорь Петров
 
Запад, Общество, Политика, Россия, Украина, Финансы, Экономика
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Украинцы не возьмут в толк – почему им всё хуже и хуже по дороге в «правильном направлении»


Запад уверяет Украину, что она движется в правильном направлении и у нее все в порядке.
Однако реальный уровень жизни в стране почему-то никак не приближается к европейскому, а только отдаляется.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил экономический эксперт Алексей Дорошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы постоянно слушаем песни от стран ЕС, от США, что Украина движется в правильном направлении – «у вас все время что-то не получается, но направление вы выбрали правильное».

Мы и так понимаем, что направление выбрали правильное, только поколения людей не могут прийти – не то что к европейскому образу и уровню жизни, но даже хотя бы близко подобраться.

Это значит, что все заверения о том, что у нас тут все хорошо – на самом деле сказки для бедных. И мы сами понимаем, что мы – последняя страна по уровню зарплаты и по всем показателям.

Говорить можно все, что угодно, давайте смотреть, что уже сделано. А вот с этим у нас проблемы», – подытожил Алексей Дорошенко.

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