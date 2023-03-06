«Украинцы забыли о войне и начали склоку»: Резников решил оправдаться за коррупцию

Вадим Москаленко.  
06.03.2023 17:15
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Коррупция, Скандал, Украина


Украинцы забыли, что страна находится в состоянии войны, и начали друг друга изобличатья в преступлениях и коррупции.

Об этом в интервью антироссийскому пропагандистскому порталу «Liga net» заявил замешанный в громких коррупционных скандалах министр обороны Украины Алексей Резников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинцы забыли, что страна находится в состоянии войны, и начали друг друга изобличатья в...

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«Сегодня немножко попустило, мы немножко выдохнули. У нас начала расти партия тех, кто уже закончил эту войну. Уже много людей думают, что всё, войны нет, можно жить как раньше. Забыли о единстве, сплочённости. Всё, можно клепать друг друга.

Хочу предостеречь – война ещё очень жестокая и кровавая. Она не закончилась. Россия не отказалось от своих планов полностью нас оккупировать, восстановить Советскую империю, Российскую империю, берлинский МУР», – сказал Резников.

Министр обороны Украины сразу же начал оправдываться за громкие коррупционные скандалы, тем самым фактически признавшись, для чего была предыдущая пафосная речь о единстве и «общем враге».

«Хочу попросить всех, кто имеет критическое мышление, найти ту публикацию, где якобы было сказано о яйцах по 17 гривен. Распечатать большим форматом А3, и прислать мне, где вы видите, чтобы там было указано, что штука стоит 17 гривен. Вы там такого не найдёте.

Это или сознательная ошибка, или несознательная. Но миф о яйцах по 17 гривен остаётся мифом, это надуманное», – подытожил Резников.

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